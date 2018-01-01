Джон Гудман
John Goodman
Дата рождения
- 20 июня 1952 г. (73 года)
Биография
Джон Гудман — актер и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус», «Эмми», «Спутник», «Сатурн» и двух наград от Гильдии киноактеров США. Родился в Аффтоне, Миссури, США, 20 июня 1952 года. Джон с юных лет увлекался драматическим искусством, участвовал в школьных постановках. Его дебют на сцене пришелся на 1968 год. Окончив школу, Гудман обучался театральному делу в Миссури и в 1975 году получил диплом по актерскому мастерству. Стремясь сделать карьеру, начинающий актер переехал в Нью-Йорк. Сначала участвовал в детских постановках и даже работал поваром при театральной труппе. Затем начал выступать на Бродвее. Первым мюзиклом с его участием был «Сон в летнюю ночь». В последующие годы Гудман сыграл несколько второстепенных и главных ролей в известных бродвейских постановках, получив признание критиков. Биография в кино Джона Гудмана началась в 1977 году с проекта Jailbait Babysitter. В дальнейшем он снялся в фильмах «Опаленный яростью», «Стальное сердце» и «Школа выживания». Прорыв произошел в 1987 году, когда актер получил роль в комедии «Воспитывая Аризону». 90-е стали плодотворным периодом: Гудман сыграл в фильмах «Боязнь пауков» и «Король Ральф». 1998 год ознаменовался легендарным фильмом «Большой Лебовски» братьев Коэнов, где Гудман блестяще воплотил образ эксцентричного ветерана Уолтера Собчака. Фильм принес актеру признание и любовь зрителей.
Фильмография
Актёр
- 8.2
Праведные Джемстоуны2019
- 7.1
Битва за Землю2019, 104 мин
- 8.5
Взрывная блондинка2017, 109 минБесплатно
- 8.3
Его собачье дело2017, 88 мин
- 8.9
Трамбо2015, 119 минБесплатно
- 8.7
Любите Куперов2015, 102 минБесплатно
- 6.6
Внутри Льюина Дэвиса2012, 100 минБесплатно
- 8.2
Артист2011, 96 мин
- 7.4
В электрическом тумане2009, 112 минБесплатно
- 7.9
О, где же ты, брат?2000, 103 мин
- 8.7
Джек Булл1999, 111 мин