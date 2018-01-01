Биография

Джон Гудман — актер и продюсер. Обладатель премий «Золотой глобус», «Эмми», «Спутник», «Сатурн» и двух наград от Гильдии киноактеров США. Родился в Аффтоне, Миссури, США, 20 июня 1952 года. Джон с юных лет увлекался драматическим искусством, участвовал в школьных постановках. Его дебют на сцене пришелся на 1968 год. Окончив школу, Гудман обучался театральному делу в Миссури и в 1975 году получил диплом по актерскому мастерству. Стремясь сделать карьеру, начинающий актер переехал в Нью-Йорк. Сначала участвовал в детских постановках и даже работал поваром при театральной труппе. Затем начал выступать на Бродвее. Первым мюзиклом с его участием был «Сон в летнюю ночь». В последующие годы Гудман сыграл несколько второстепенных и главных ролей в известных бродвейских постановках, получив признание критиков. Биография в кино Джона Гудмана началась в 1977 году с проекта Jailbait Babysitter. В дальнейшем он снялся в фильмах «Опаленный яростью», «Стальное сердце» и «Школа выживания». Прорыв произошел в 1987 году, когда актер получил роль в комедии «Воспитывая Аризону». 90-е стали плодотворным периодом: Гудман сыграл в фильмах «Боязнь пауков» и «Король Ральф». 1998 год ознаменовался легендарным фильмом «Большой Лебовски» братьев Коэнов, где Гудман блестяще воплотил образ эксцентричного ветерана Уолтера Собчака. Фильм принес актеру признание и любовь зрителей.