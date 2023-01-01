Праведные Джемстоуны (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Отец, сын, внук — три поколения Джемстоунов — колесят по миру и несут своим прихожанам слово божье. Однако на деле образ жизни семьи сильно противоречит проповедям о благочестии. Вас ждут мощный конфликт в основе сюжета, острый юмор и блистательная игра актеров во главе с Джоном Гудманом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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