8.22019, The Righteous Gemstones 4 сезона
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Праведные Джемстоуны (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+58 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 1
- 18+30 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 2
- 18+33 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 4
- 18+37 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 5
- 18+33 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 6
- 18+35 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 7
- 18+31 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Отец, сын, внук — три поколения Джемстоунов — колесят по миру и несут своим прихожанам слово божье. Однако на деле образ жизни семьи сильно противоречит проповедям о благочестии. Вас ждут мощный конфликт в основе сюжета, острый юмор и блистательная игра актеров во главе с Джоном Гудманом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДХРежиссёр
Джоди
Хилл
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- Режиссёр
Дэнни
Макбрайд
- ДУРежиссёр
Джонатан
Уотсон
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- АДАктёр
Адам
Дивайн
- ЭПАктриса
Эди
�Паттерсон
- КФАктриса
Кэссиди
Фриман
- ГААктёр
Грегори
Алан Уильямс
- ТБАктёр
Тим
Балц
- ТКАктёр
Тони
Кавалеро
- СГАктёр
Скайлер
Гизондо
- ДХАктёр
Джоди
Хилл
- Сценарист
Дэнни
Макбрайд
- ДКСценарист
Джон
Карсьери
- ДФСценарист
Джефф
Фредли
- КБПродюсер
Кевин
Барнетт
- ДБПродюсер
Джастин
Бурре
- РАХудожник
Ричард
А. Райт
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- ЛКХудожница
Лесли
Кил
- ДБМонтажёр
Джастин
Бурре
- КХМонтажёр
Крэйг
Хэйес
- МСОператор
Майкл
Симмондс
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДСКомпозитор
Джозеф
Стефенс