Праведные Джемстоуны. Сезон 4
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Праведные Джемстоуны
4-й сезон

Праведные Джемстоуны (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

8.22019, The Righteous Gemstones 1 серия
Драмы, Комедии18+

Контент станет доступным 18.03.2025

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Отец, сын, внук — три поколения Джемстоунов — колесят по миру и несут своим прихожанам слово божье. Однако на деле образ жизни семьи сильно противоречит проповедям о благочестии. Вас ждут мощный конфликт в основе сюжета, острый юмор и блистательная игра актеров во главе с Джоном Гудманом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Праведные Джемстоуны»

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