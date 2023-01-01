Биография

Дэнни Макбрайд – успешный актер и сценарист. Родился в 1976 году в американском штате Джорджия. Дэнни добился успехов и в качестве продюсера различных проектов. Актер с привлекательной внешностью и прекрасной шевелюрой родился в многонациональной семье. В его жилах смешалось несколько кровей, в том числе еврейская и русская. Мальчик с раннего детства интересовался профессией актера, наблюдая за кукольными представлениями. Как и любой подросток, Дэнни увлекался спортом и мечтал о независимой жизни. Он осуществил свою мечту, поступив в университет Северной Каролины. Во время учебы Дэнни с упоением снимал фильмы на любительскую камеру, оттачивая мастерство. После окончания учебы актер долго не мог найти работу по специальности, перебиваясь случайными заработками. Со своей любимой супругой познакомился на съемочной площадке. Они до сих пор живут вместе и воспитывают единственного сына. Свою первую роль Дэнни Макбрайд сыграл только в 2003 году. Это был фильм «Все настоящие девушки». Но знаменитым актер проснулся после выхода на экраны комедии «Путь ноги и кулака». С этого времени фильмы с участием обаятельного и веселого Макбрайда стали выходить на экраны постоянно. Дебютный продюсерский проект актера – картина «Храбрые перцем», в которой соединилось сразу 2 жанра: комедия и фантастика.