Завучи (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Черная комедия про двух истеричных завучей средней школы, которые по иронии судьбы отвечают за дисциплину и учебный план. После того, как директор уходит на пенсию, завучи затевают эпическую борьбу за трон.

Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Все сезоны сериала Завучи (По версии Кураж-Бамбей) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.