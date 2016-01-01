Завучи (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Завучи. Сезон 1. Серия 4
Завучи (По версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
4-я серия

Комедия18+
Черная комедия про двух истеричных завучей средней школы, которые по иронии судьбы отвечают за дисциплину и учебный план. После того, как директор уходит на пенсию, завучи затевают эпическую борьбу за трон.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

