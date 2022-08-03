Завучи. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Завучи (По версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
1-я серия

Завучи (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.62016, Vice Principals
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Черная комедия про двух истеричных завучей средней школы, которые по иронии судьбы отвечают за дисциплину и учебный план. После того, как директор уходит на пенсию, завучи затевают эпическую борьбу за трон.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Завучи (По версии Кураж-Бамбей)»