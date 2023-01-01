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Завучи (По версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон

Завучи (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

8.72017, Vice Principals 9 серий
Комедии, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Черная комедия про двух истеричных завучей средней школы, которые по иронии судьбы отвечают за дисциплину и учебный план. После того, как директор уходит на пенсию, завучи затевают эпическую борьбу за трон.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Завучи (По версии Кураж-Бамбей)»

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