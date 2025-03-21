Праведные Джемстоуны (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
- 18+38 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 1
- 18+32 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 2
- 18+29 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 3
- 18+32 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 4
- 18+33 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 5
- 18+35 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 6
- 18+36 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 7
- 18+36 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 8
- 18+47 мин
Праведные Джемстоуны
Сезон 4 Серия 9
О сериале
Семейство телепроповедников достигло невероятного успеха — ценой совести и личного счастья. Драмеди «Праведные Джемстоуны» — сериал о смешении шоубизнеса и религии с блистательным Джоном Гудманом и Дэнни Макбрайдом.
Джемстоуны — семейство проповедников с юга Америки, достигшее бешеной популярности. Пожилой вдовец Элай Джемстоун владеет целой сетью церквей, приносящих ему миллионы долларов в день, а трое детей помогают развивать его бизнес. Наглый и самолюбивый Джесси и энергичный, но инфантильный Кевин взяли на себя роль пасторов и регулярно появляются на телевидении, чтобы проповедовать доверчивым зрителям. Джуди, несмотря на собственные амбиции, работает за кадром, подчинившись религиозным предрассудкам. Несмотря на то, что Элай, Джесси и Кевин должны олицетворять человеческие добродетели, в жизни они — корыстные богохульники, далекие от своих телевизионных образов.
Чтобы узнать, как им удается это совмещать, смотрите сериал «Праведные Джемстоуны» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джоди
Хилл
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- Режиссёр
Дэнни
Макбрайд
- ДУРежиссёр
Джонатан
Уотсон
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- АДАктёр
Адам
Дивайн
- ЭПАктриса
Эди
Паттерсон
- КФАктриса
Кэссиди
Фриман
- ГААктёр
Грегори
Алан Уильямс
- ТБАктёр
Тим
Балц
- ТКАктёр
Тони
Кавалеро
- СГАктёр
Скайлер
Гизондо
- ДХАктёр
Джоди
Хилл
- Сценарист
Дэнни
Макбрайд
- ДКСценарист
Джон
Карсьери
- ДФСценарист
Джефф
Фредли
- КБПродюсер
Кевин
Барнетт
- ДБПродюсер
Джастин
Бурре
- РАХудожник
Ричард
А. Райт
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- ЛКХудожница
Лесли
Кил
- ДБМонтажёр
Джастин
Бурре
- КХМонтажёр
Крэйг
Хэйес
- МСОператор
Майкл
Симмондс
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДСКомпозитор
Джозеф
Стефенс