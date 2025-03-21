Праведные Джемстоуны (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Праведные Джемстоуны. Сезон 4. Серия 2
Праведные Джемстоуны
4-й сезон
2-я серия
8.22019, The Righteous Gemstones
Драма, Комедия18+
О сериале

Семейство телепроповедников достигло невероятного успеха — ценой совести и личного счастья. Драмеди «Праведные Джемстоуны» — сериал о смешении шоубизнеса и религии с блистательным Джоном Гудманом и Дэнни Макбрайдом.

Джемстоуны — семейство проповедников с юга Америки, достигшее бешеной популярности. Пожилой вдовец Элай Джемстоун владеет целой сетью церквей, приносящих ему миллионы долларов в день, а трое детей помогают развивать его бизнес. Наглый и самолюбивый Джесси и энергичный, но инфантильный Кевин взяли на себя роль пасторов и регулярно появляются на телевидении, чтобы проповедовать доверчивым зрителям. Джуди, несмотря на собственные амбиции, работает за кадром, подчинившись религиозным предрассудкам. Несмотря на то, что Элай, Джесси и Кевин должны олицетворять человеческие добродетели, в жизни они — корыстные богохульники, далекие от своих телевизионных образов.

Чтобы узнать, как им удается это совмещать, смотрите сериал «Праведные Джемстоуны» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

