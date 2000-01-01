7.92000, O Brother, Where Art Thou?
Комедии, Криминал103 мин12+
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О, где же ты, брат? (фильм, 2000) смотреть онлайн
Сюжет
У мошенника Эверетта МакГилла на воле срочное дело, но как убежать из тюрьмы, если ты скован одной цепью с двумя заключенными? МакГилл рассказывает своим сокамерникам историю о припрятанном миллионе долларов и о том, что скоро все это богатство окажется под водой. Он обещает разделить награбленное на троих, и его тюремные братья соглашаются отправиться на спасение денежек. Но о том, ради чего на самом деле затеяна вся эта одиссея, знает только Эверетт.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция, США
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения, Криминал
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Джон
Туртурро
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Холли
Хантер
- КТАктёр
Крис
Томас Кинг
- Актёр
Чарльз
Дёрнинг
- ДПАктёр
Дель
Пентекост
- МБАктёр
Майкл
Бадалукко
- ДРАктёр
Дж.
Р. Хорн
- ГСценарист
Гомер
- Сценарист
Итан
Коэн
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Тим
Беван
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- ТКМонтажёр
Триша
Кук
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт