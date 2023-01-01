Биография

Джоэл Коэн – режиссер, продюсер и сценарист культовых голливудских фильмов. За свои работы талантливый кинематографист получил множество престижных премий. Он является обладателем «Золотой пальмовой ветви» фестиваля в Каннах, двух премий «Оскар», BAFTA, «Золотой Глобус». Его работы «Железная хватка», «Серьезный человек», «Игры джентльменов», «Человек, которого не было» принесли ему несколько номинаций на разные кинопремии. Родиной режиссера является Миннеаполис (штат Минесота). В юности он прошел обучение в колледже для одаренных детей, окончив который поступил в Нью-Йоркский университет. В вузе он изучал кинематографическое искусство. Свой первый черно-белый фильм Джоэл Коэн снял в студенческие годы. Это была короткометражная лента «Soundings». После получения диплома он стал ассистентом режиссера Б. Зонненфельда. Первой полнометражной лентой Коэна стала комедия «Просто кровь», к которой он вместе с братом написал сценарий. Зрители увидели картину в 1983 г., с этого момента братья Коэны стали известными режиссерами. Последующие их фильмы «Воспитание Аризоны», «Перекресток Миллера», «Бартон Финк», «Подручный Хадсакера», «Фарго», «Большой Лебовски» были не только тепло приняты зрителями, но и получили высокие оценки кинокритиков, а также подарили создателям престижные награды.