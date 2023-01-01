Биография

Американский актер Джордж Клуни добился статуса одной из главных «звезд» современности. Начав карьеру в сериалах, Клуни перешел к съемкам в бюджетных и амбициозных проектах. Первую популярность Джорджу Клуни принес сериал «Скорая помощь». Роль обаятельного доктора обеспечила актеру внимание зрительниц и директоров по кастингу. В девяностые годы Клуни снимался в романтических комедиях и боевиках. Не все проекты были успешными: фильм «Бэтмен и Робин» громко провалился в прокате и был обруган критиками. Однако оптимистичный актер не стал унывать. Он доказал, что кроме яркой внешности имеет несомненный талант. Список фильмов Джорджа Клуни включает такие хиты, как «О, где же ты, брат?», «Одиннадцать друзей Оушена», «Признания опасного человека». Его роль в картине «Сириана» была отмечена премией «Оскар». Клуни продемонстрировал, что комфортно чувствует себя в кресле режиссера. Фильмы «Признание опасного человека» и «Доброй ночи и удачи» получили признание критиков. Личная жизнь Джорджа Клуни всегда привлекала внимание общественности. После череды громких романов с моделями и актрисами Клуни женился на адвокате Амаль. Пара воспитывает двоих детей.