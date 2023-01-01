Возвращение помидоров-убийц (фильм, 1988) смотреть онлайн
6.41988, Return of the Killer Tomatoes!
Ужасы, Фантастика93 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Помидоры, превращенные престарелым городским алхимиком доктором Гангрином в суперсущества, сеют смерть и разрушение. Но в этой «помидорной» феерии явно преобладает веселое настроение, и страх, внушаемый сочными плодами, все же не мешает горожанам петь и танцевать. Герой фильма даже влюбляется в женщину, не подозревая о ее «помидорном» происхождении…
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Де Белло
- ДЭАктёр
Джон
Эстин
- ФДАктёр
Фрэнк
Дэвис
- Актёр
Джордж
Клуни
- ЭСАктёр
Энтони
Старк
- СЛАктёр
Стив
Лундквист
- ДСАктёр
Дж.
Стефен Пиис
- ХВАктёр
Харви
Вебер
- МВАктёр
Майкл
Виллани
- КМАктриса
Карен
Мистал
- ЧДАктёр
Чарли
Джонс
- КДСценарист
Коста
Диллон
- СФСценарист
Стивен
Ф. Андрич
- ДДСценарист
Джон
Де Белло
- ДССценарист
Дж.
Стефен Пиис
- ДСПродюсер
Дж.
Стефен Пиис
- РСХудожник
Роджер
С. Амброзе
- КДХудожник
Коста
Диллон
- МРХудожница
Мелинда
Ритц
- ДДМонтажёр
Джон
Де Белло
- СФМонтажёр
Стивен
Ф. Андрич
- НФКомпозитор
Нил
Фокс