Возвращение помидоров-убийц (фильм, 1988) смотреть онлайн

Помидоры, превращенные престарелым городским алхимиком доктором Гангрином в суперсущества, сеют смерть и разрушение. Но в этой «помидорной» феерии явно преобладает веселое настроение, и страх, внушаемый сочными плодами, все же не мешает горожанам петь и танцевать. Герой фильма даже влюбляется в женщину, не подозревая о ее «помидорном» происхождении…



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