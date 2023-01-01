Возвращение помидоров-убийц
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Возвращение помидоров-убийц

Возвращение помидоров-убийц (фильм, 1988) смотреть онлайн

6.41988, Return of the Killer Tomatoes!
Ужасы, Фантастика93 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Помидоры, превращенные престарелым городским алхимиком доктором Гангрином в суперсущества, сеют смерть и разрушение. Но в этой «помидорной» феерии явно преобладает веселое настроение, и страх, внушаемый сочными плодами, все же не мешает горожанам петь и танцевать. Герой фильма даже влюбляется в женщину, не подозревая о ее «помидорном» происхождении…

Возвращение помидоров-убийц смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение помидоров-убийц»