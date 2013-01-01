Август (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Мэрил Стрип, Бенедикт Камбербэтч, Джулия Робертс и Юэн Макгрегор в звездной драме о воссоединении большого семейства по случаю общей трагедии — и последовавшем за этим скандале. Вайолет Уэстон регулярно пьет таблетки, а ее муж Беверли — пьет. Вскоре после того, как они нанимают новую домработицу, Беверли исчезает. Обеспокоенная Вайолет приглашает к себе родственников. Первыми приезжают сестра Мэтти с мужем Чарли, чуть позже — дочь Барбара с супругом Биллом и 14-летней Джин. Вторая дочь Вайолет, Айви, тайно презирает других членов семьи за то, что они все это время совсем не интересовались жизнью матери. Спустя несколько дней становится известно, что Беверли совершил самоубийство, и как раз к этому времени прибывает семья третьей дочери — Карен. Собравшись за столом на поминки, родственники не могут сдержать эмоций, а их общение перерастает в скандал.



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