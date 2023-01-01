Биография

Юэн Макгрегор – известный шотландский актер, кинорежиссер, двукратный лауреат премии BAFTA. Регулярно помогает больным детям, отдавая на их лечение часть своих доходов. Артист родился в шотландском городке Крифф. Родители Юэна Макгрегора работали педагогами, в детстве он посещал воскресную школу, где впервые принял участие в постановках, основных сюжетах из Библии. Мечта стать актером появилась у подростка, когда он наблюдал за работой своего дяди актера и режиссера Дениса Лоусона. В 16 лет Юэн бросает учебу в школе и уезжает в Перт, где пытается устроиться на работу в театр, но ему доверяют лишь техническую работу. Спустя полгода юноша поступает в колледж Керколди, чтобы изучать театральное искусство. Затем уезжает в Лондон и становится студентом Школы музыки и драмы Гилдхолла. Первые роли Юэн Макгрегор получает в 22 года, его приглашают в мини-сериалы «Губная помада на твоем воротничке» и «Красное и черное». Однако по-настоящему раскрыть талант Макгрегора удалось режиссеру Дэнни Бойлу, который пригласил актера в триллер «Неглубокая могила». Мировая известность пришла к Макгрегору в возрасте 25 лет, после работы в фильме «На игле», где он играет наркомана. В 1999 году Юэн снимается в легендарной киноленте «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза». Любовь женской аудитории актер завоевал после участия в мюзикле «Мулен Руж». Драма «Молодой Адам» принесла ему вторую премию BAFTA.