Невозможное (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Невозможное (фильм, 2012)
О фильме
История реального спасения от цунами одной британской семьи с Наоми Уоттс и Юэном Макгрегором в главных ролях.
2004 год. Семья Беннетов отправляется в Таиланд на рождественские каникулы. Курорт радует Марию, Генри и их троих сыновей экзотическими пейзажами, солнцем и веселыми играми у бассейна, но один день меняет их жизни навсегда. Сильное землетрясение в Индийском океане влечет за собой образование мощного цунами, которое обрушивается на азиатское побережье. Огромная волна оставляет после себя лишь руины, разъединяя семейство Беннетов. Теперь им предстоит сделать невозможное, чтобы найти друг друга и выжить в этой ужасной катастрофе.
Смогут ли члены семьи приложить неимоверные усилия и воссоединиться, узнаете в драме «Невозможное» —фильм 2012 года
- Режиссёр
Хуан
Антонио Байона
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Том
Холланд
- СДАктёр
Сэмюэл
Джослин
- Актёр
Окли
Пендергаст
- МЭАктриса
Марта
Этура
- ШМАктёр
Шенке
Мёринг
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- ПХАктриса
Плой
Хиндачоте
- ЖСАктриса
Жомжаои
Сэ-Лим
- СХСценарист
Серхио
Х. Санчес
- МБСценарист
Мария
Белон
- Продюсер
Белен
Атьенса
- ЖБПродюсер
Жислен
Барруа
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- СЭПродюсер
Сандра
Эрмида
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ЛААктёр дубляжа
Лев
Аксельрод
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Дитковский
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- МПХудожник
Марина
Позанко
- СЛХудожница
Спарка
Ли Холл
- МРХудожница
Мария
Рейес
- ПРХудожница
Пилар
Ревуэлта
- ЕРМонтажёр
Елена
Руис
- БВМонтажёр
Бернат
Вилаплана
- ОФОператор
Оскар
Фаура
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес