Невозможное (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.32012, Lo imposible
Драма108 мин12+

История реального спасения от цунами одной британской семьи с Наоми Уоттс и Юэном Макгрегором в главных ролях.

2004 год. Семья Беннетов отправляется в Таиланд на рождественские каникулы. Курорт радует Марию, Генри и их троих сыновей экзотическими пейзажами, солнцем и веселыми играми у бассейна, но один день меняет их жизни навсегда. Сильное землетрясение в Индийском океане влечет за собой образование мощного цунами, которое обрушивается на азиатское побережье. Огромная волна оставляет после себя лишь руины, разъединяя семейство Беннетов. Теперь им предстоит сделать невозможное, чтобы найти друг друга и выжить в этой ужасной катастрофе.

Страна
Испания
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

