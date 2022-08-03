Невозможное (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

История реального спасения от цунами одной британской семьи с Наоми Уоттс и Юэном Макгрегором в главных ролях.



2004 год. Семья Беннетов отправляется в Таиланд на рождественские каникулы. Курорт радует Марию, Генри и их троих сыновей экзотическими пейзажами, солнцем и веселыми играми у бассейна, но один день меняет их жизни навсегда. Сильное землетрясение в Индийском океане влечет за собой образование мощного цунами, которое обрушивается на азиатское побережье. Огромная волна оставляет после себя лишь руины, разъединяя семейство Беннетов. Теперь им предстоит сделать невозможное, чтобы найти друг друга и выжить в этой ужасной катастрофе.



Смогут ли члены семьи приложить неимоверные усилия и воссоединиться, узнаете в драме «Невозможное» —фильм 2012 года


