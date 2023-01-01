Биография

Том Холланд — актер и продюсер. Родился в Великобритании 1 июня 1996 года. В детстве будущий артист интересовался танцами. Его первой заметной ролью стало участие в постановке популярного мюзикла «Билли Эллиот». Параллельно с этим мальчик стал проходить кинопробы. В 2012 году Том Холланд снялся в фильме «Невозможное», а в 2013-м — в картине «Как я теперь живу». Партнерами артиста по съемочной площадке были Наоми Уоттс и Сирша Ронан. В 2016 году Холланд впервые появился во вселенной Marvel в качестве нового Человека-паука. Через год вышла картина «Человек-паук: Возвращение домой», после чего фильмография актера стала расти. Также Холланд занимается озвучиванием мультфильмов: в его послужном списке не только герои анимационных лент «Камуфляж и персонаж» и «Вперед», но и пес в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».