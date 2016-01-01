Затерянный город Z (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.42016, The Lost City of Z
Драмы, Приключения135 мин16+
Сюжет
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…
Затерянный город Z смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Приключения, Драмы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Грэй
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Том
Холланд
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эшли
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- ИМАктёр
Иен
Макдермид
- КФАктёр
Клайв
Фрэнсис
- ПКАктёр
Педро
Коэльо
- МСАктёр
Мэтью
Сандерлэнд
- Сценарист
Джеймс
Грэй
- ДГСценарист
Дэвид
Гранн
- Продюсер
Марк
Бутан
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- КПАктёр дубляжа
Кирилл
Продолятченко
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- НТХудожница
Нора
Такач
- СМХудожник
Сезар
Монтойя
- ЭРХудожниц�а
Эмилия
Ру
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ДХОператор
Дариус
Хонджи
- КСКомпозитор
Кристоф�ер
Спелман