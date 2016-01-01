Затерянный город Z (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…



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