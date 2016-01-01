Затерянный город Z
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Затерянный город Z

Затерянный город Z (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.42016, The Lost City of Z
Драмы, Приключения135 мин16+

Сюжет

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Приключения, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянный город Z»

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