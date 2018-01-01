Биография

Кирилл Продолятченко – актер кино и дубляжа, родился 26 марта 1998 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 45 ролей дубляжа. Известность актеру принесли роли в мелодрамах «Слушая тишину», «Семейный дом», «Мой грех» «Надежда» и др. Первым фильмом Кирилла Продолятченко стала многосерийная криминальная комедия «Аэропорт». Юному актеру во время съемок кинокартины исполнилось только 7 лет. Спустя год снялся в полнометражной мелодраме «Слушая тишину». Партнерами по съемочной площадке стали известные артисты Дмитрий Марьянов, Алина Сергеева, Ия Саввина, Сергей Юшкевич и др. Актер участвовал в рейтинговых сериалах «Счастливы вместе», «И все-таки я люблю...», «Синие ночи». В 2010 году фильмография пополнилась еще четырьмя киноработами, многосерийными мелодрамами «Нанолюбовь», «Индус», «Семейный дом», «Мой грех». Одну из ролей Кирилл Продолятченко исполнил в популярном сериале «Ключи от счастья 2» (2011). В 2014 году на экраны вышла мелодрама «Надежда» с участием актера. Кирилл Продолятченко снимается в рекламе, участвует в мероприятиях, профессионально занимается озвучиванием иностранных фильмов и мультфильмов. Его голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Хоббит: битва пяти воинств», «Дивергент, глава 3: За стеной», «Союзники», «Призрачная красота» и др.