Шанхайский перевозчик
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Шанхайский перевозчик

Шанхайский перевозчик (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.22017, S.M.A.R.T. Chase
Боевики, Комедии89 мин18+

Сюжет

Репутация частного агента безопасности Дэнни Страттона была изрядно подпорчена, когда неизвестные украли охраняемую им картину Ван Гога. Герой получает возможность реабилитироваться, когда Шанхайский музей поручает ему перевезти в Лондон раритетную вазу. Опасные приключения начинаются!

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Информация

Страна
Китай, США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Приключения

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шанхайский перевозчик»

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