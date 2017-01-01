Шанхайский перевозчик (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Репутация частного агента безопасности Дэнни Страттона была изрядно подпорчена, когда неизвестные украли охраняемую им картину Ван Гога. Герой получает возможность реабилитироваться, когда Шанхайский музей поручает ему перевезти в Лондон раритетную вазу. Опасные приключения начинаются!



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