Шанхайский перевозчик (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.22017, S.M.A.R.T. Chase
Боевики, Комедии89 мин18+
Сюжет
Репутация частного агента безопасности Дэнни Страттона была изрядно подпорчена, когда неизвестные украли охраняемую им картину Ван Гога. Герой получает возможность реабилитироваться, когда Шанхайский музей поручает ему перевезти в Лондон раритетную вазу. Опасные приключения начинаются!
Шанхайский перевозчик смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаКитай, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин
- Актёр
Орландо
Блум
- УЛАктёр
У
Лэй
- СЯАктёр
Саймон
Ям
- ЛХАктриса
Линн
Хун
- ХКАктриса
Ханна
Куинливан
- ЛЦАктриса
Лян
Цзин
- ИДАктёр
Ин
Да
- ЧЖАктёр
Чан
Жун
- ШЯАктёр
Ши
Яньнэн
- ТПАктёр
Том
Прайс
- КБСценарист
Кевин
Бернхардт
- ТМСценарист
Теренс
М. О’Кифи
- РХСценарист
Робби
Хенсон
- ХВПродюсер
Хань
Вэй
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- КПАктёр дубляжа
Кирилл
Продолятченко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- МККомпозитор
Марк
Килиан