Биография

Сиенна Миллер — американская и британская актриса. Родилась в Нью-Йорке 28 декабря 1981 года. Любовь к искусству унаследовала от матери, которая в разные годы работала актрисой и моделью, руководила Институтом театра и кино Ли Страсберга. С подросткового возраста начала карьеру модели в Великобритании и США: снималась для глянцевых журналов и крупных брендов, среди которых были Prada и Coca-Cola. В 18 лет стала студенткой театральной школы Ли Страсберга. Первый актерский опыт получила на театральной сцене, а позже и в кадре, снявшись в проектах «Южный Кенсингтон» и «Кин Эдди». Актерской удачей для Сиенны Миллер стало участие в картине «Слоеный торт», а также в комедии «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», главную роль в которой исполнил Джуд Лоу. После первых успехов в кино творческая биография Сиенны пополнилась новыми работами в мелодраме «Казанова» и фэнтези «Звездная пыль». Позже она получила предложение сыграть со Стивом Бушеми в «Интервью», попробовать себя в роли роковой героини в блокбастере «Бросок кобры» и составить пару Кире Найтли в драме «Запретная любовь». Не менее значимыми в ее карьере стали проекты «Я соблазнила Энди Уорхола», «Снайпер», «Шеф Адам Джонс», «Затерянный город Z», «Самый громкий голос». Проявила себя и как театральная актриса: играла в постановках «После мисс Джули», «Кабаре», «Девушка» и «Кошка на раскаленной крыше».