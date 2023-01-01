Она сказала «Да!» (фильм, 2023) смотреть онлайн

Кристин Скотт Томас играет роль невесты и матери троих дочерей в своем режиссерском дебюте «Она сказала “Да!“» (2023).



Три сестры собираются в родном доме на свадебное торжество своей эксцентричной матери Дианы. Это уже третий ее брак, и дочери относятся к новому жениху без энтузиазма, считая, что он уступает их отцам. Каждая из сестер — строгая карьеристка Кэтрин, скромная работница лондонской больницы Джорджина и блистательная актриса Виктория — переживает личный кризис, так что семейное воссоединение становится испытанием, а свадьба матери — не праздником, а проверкой на прочность.



Смогут ли сестры в исполнении Скарлетт Йоханссон, Эмили Бичем и Сиенны Миллер проговорить старые обиды, пережить горечь утраты и воссоединиться? В российском прокате премьера драмеди состоялась 21 августа 2025.



