Она сказала «Да!» (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Кристин Скотт Томас играет роль невесты и матери троих дочерей в своем режиссерском дебюте «Она сказала “Да!“» (2023).
Три сестры собираются в родном доме на свадебное торжество своей эксцентричной матери Дианы. Это уже третий ее брак, и дочери относятся к новому жениху без энтузиазма, считая, что он уступает их отцам. Каждая из сестер — строгая карьеристка Кэтрин, скромная работница лондонской больницы Джорджина и блистательная актриса Виктория — переживает личный кризис, так что семейное воссоединение становится испытанием, а свадьба матери — не праздником, а проверкой на прочность.
Смогут ли сестры в исполнении Скарлетт Йоханссон, Эмили Бичем и Сиенны Миллер проговорить старые обиды, пережить горечь утраты и воссоединиться? В российском прокате премьера драмеди состоялась 21 августа 2025: смотреть фильм «Она сказала “Да!“» рекомендуем в кинотеатре, а билеты можно приобрести на нашем видеопортале Wink через сервис «Афиша».
Она сказала «Да!» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Кристин
Скотт Томас
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актриса
Сиенна
Миллер
- ТдАктёр
Тибо
де Монталембер
- МДАктёр
Марк
Декстер
- МЭАктёр
Марк
Эбулу
- РБАктёр
Рики
Бевинс
- ДМАктёр
Джулио
Мария Беррути
- ДЧАктёр
Дэвид
Чарльз
- ЭБАктриса
Эмили
Бичем
- РЭАктёр
Роджер
Эштон-Гриффитс
- Сценарист
Кристин
Скотт Томас
- ДМСценарист
Джон
Миклтуэйт
- КЛПродюсер
Кэролайн
Леви
- ФДПродюсер
Финола
Двайер
- СРПродюсер
Стивен
Рейлс
- ДМПродюсер
Джон
Миклтуэйт
- ШКХудожница
Шинейд
Кидао
- ЭМХудожник
Эндрю
МакАлпайн
- УБХудожник
Уте
Берг
- КВХудожник
Кевин
Вудхаус
- ДСМонтажёр
Джоан
Собель
- РККомпозитор
Рольф
Кент