Wink
Фильмы
Она сказала «Да!»
Актёры и съёмочная группа фильма «Она сказала «Да!»»

Актёры и съёмочная группа фильма «Она сказала «Да!»»

Режиссёры

Кристин Скотт Томас

Кристин Скотт Томас

Kristin Scott Thomas
Режиссёр

Актёры

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаKatherine
Сиенна Миллер

Сиенна Миллер

Sienna Miller
АктрисаVictoria
Тибо де Монталембер

Тибо де Монталембер

Thibault de Montalembert
Актёр
Марк Декстер

Марк Декстер

Mark Dexter
АктёрCaptain David Higham
Марк Эбулу

Марк Эбулу

Mark Ebulué
Актёр
Рики Бевинс

Рики Бевинс

Ricky Bevins
АктёрCameraman
Джулио Мария Беррути

Джулио Мария Беррути

Giulio Maria Berruti
Актёр
Дэвид Чарльз

Дэвид Чарльз

David Charles
АктёрAdrian
Эмили Бичем

Эмили Бичем

Emily Beecham
АктрисаGeorgina
Роджер Эштон-Гриффитс

Роджер Эштон-Гриффитс

Roger Ashton-Griffiths
АктёрActor

Сценаристы

Кристин Скотт Томас

Кристин Скотт Томас

Kristin Scott Thomas
Сценарист
Джон Миклтуэйт

Джон Миклтуэйт

John Micklethwait
Сценарист

Продюсеры

Кэролайн Леви

Кэролайн Леви

Caroline Levy
Продюсер
Финола Двайер

Финола Двайер

Finola Dwyer
Продюсер
Стивен Рейлс

Стивен Рейлс

Steven Rales
Продюсер
Джон Миклтуэйт

Джон Миклтуэйт

John Micklethwait
Продюсер

Художники

Шинейд Кидао

Шинейд Кидао

Sinéad Kidao
Художница
Эндрю МакАлпайн

Эндрю МакАлпайн

Andrew McAlpine
Художник
Уте Берг

Уте Берг

Ute Bergk
Художник
Кевин Вудхаус

Кевин Вудхаус

Kevin Woodhouse
Художник

Монтажёры

Джоан Собель

Джоан Собель

Joan Sobel
Монтажёр

Композиторы

Рольф Кент

Рольф Кент

Rolfe Kent
Композитор