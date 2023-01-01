Биография

Скарлетт Йоханссон — американская актриса и продюсер. Лауреатка премий BAFTA и «Тони» за «Лучшую женскую роль», «Почетной премией Сезар». Дважды номинировалась на «Оскар». Родилась в Нью-Йорке 22 ноября 1984 года. С детства будущая артистка мечтала о сцене, поэтому в 8-летнем возрасте поступила в Актерскую студию режиссера Ли Страсберга. В 1992 году она сыграла в своей первой постановке «Софистика», участие в которой также принял Итан Хоук. В 2002 году Скарлетт окончила школу в Нью-Йорке. Дебют Скарлетт Йоханссон в кино состоялся в картине «Норт», где партнером по съемочной площадке стал Элайджа Вуд. Затем вышли еще 2 ленты с участием девушки, из-за чего за ней закрепилось амплуа милой героини семейных фильмов. Фильмография Йоханссон постоянно пополнялась — на экраны с успехом вышли картины «Атака пауков», «Остров», «Черная орхидея», «Книга джунглей», «Люси». Самые известные картины с участием актрисы: «Черная вдова», «Кролик ДжоДжо», «Трудности перевода», «Вики Кристина Барселона» и «Матч Поинт».