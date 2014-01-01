Охотник на лис
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Охотник на лис

Охотник на лис (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

7.82014, Foxcatcher
Драмы, Исторические128 мин18+

Сюжет

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по борьбе Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. В надежде посвятить всего себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дейва Шульца, Марк принимает предложение. Но параноик Дюпон затевает игру в кошки-мышки с Марком и Дейвом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник на лис»

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