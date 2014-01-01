Охотник на лис (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
7.82014, Foxcatcher
Драмы, Исторические128 мин18+
Сюжет
Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по борьбе Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. В надежде посвятить всего себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дей�ва Шульца, Марк принимает предложение. Но параноик Дюпон затевает игру в кошки-мышки с Марком и Дейвом.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Беннетт
Миллер
- Актёр
Стив
Карелл
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Марк
Руффало
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- ЭМАктёр
Энтони
Майкл Холл
- ГБАктёр
Гай
Бойд
- БРАктёр
Бретт
Райс
- ДФАктёр
Джексон
Фрейзер
- СЛАктриса
Самара
Ли
- ЭМСценарист
Э.
Макс Фрай
- ДФСценарист
Дэн
Футтерман
- Продюсер
Энтони
Брегман
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Джон
Килик
- Продюсер
Беннетт
Миллер
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- КОМонтажёр
Конор
О’Нилл
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен