Охотник на лис (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по борьбе Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. В надежде посвятить всего себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дей�ва Шульца, Марк принимает предложение. Но параноик Дюпон затевает игру в кошки-мышки с Марком и Дейвом.



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