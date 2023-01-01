Стив Карелл

Биография

Стивен Джон Карелл – актер, комик, сценарист и продюсер. Обладатель премий «Оскар» и «Золотой Глобус». Стивен Карелл родился в 1962 году в США (Конкорд) в семье медсестры и инженера. Помимо него в семье было еще трое старших детей. В школьное время увлекался хоккеем и лакроссом. В студенческие годы направление интересов немного изменилось, и он стал ди-джеем на радиостанции. После окончания учебы до начала карьеры актера длительное время посвятил работе почтальоном. Через время Стивен проявил большой интерес к киносъемкам. В 1995 году женился, и на сегодняшний день пара имеет двоих детей: 2001 и 2004 года рождения. Карьера началась с 1991 года, когда актер Стивен Карелл дебютировал в своем первом фильме «Кудряшка Сью» с эпизодической ролью. После этого его заметили, и роли Стивена Джона Карелла стали более серьезными. Немного пришлось поработать на второстепенных ролях, но через время ему предложили главную роль в фильме «Сорокалетний девственник», который завоевал большой успех, и после этого актер получил награду. Стоит заметить, что к этой успешной карьере он продвигался сам, ведь у него не было в семье людей, которые связаны с кинематографом. На сегодняшний день он продолжает сниматься во многих фильмах и так же завоевывает огромный успех.