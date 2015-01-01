Игра на понижение (фильм, 2015) смотреть онлайн

Гениальный финансист Майкл Бьюрри прогнозирует падение рынка ипотечных кредитов в Америке. Он застраховал большие суммы вложений клиентов компании, несмотря на то, что всем ипотечный сегмент представляется стабильным.



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