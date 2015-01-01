Игра на понижение (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.82015, The Big Short
Драмы, Исторические124 мин18+
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О фильме
Гениальный финансист Майкл Бьюрри прогнозирует падение рынка ипотечных кредитов в Америке. Он застраховал большие суммы вложений клиентов компании, несмотря на то, что всем ипотечный сегмент представляется стабильным.
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СтранаСША
ЖанрКомедии, Исторические, Драмы
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Адам
Маккей
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Стив
Карелл
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Мелисса
Лео
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- Актёр
Джон
Магаро
- Актёр
Рейф
Сполл
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актриса
Мариса
Томей
- Сценарист
Чарльз
Рэндольф
- Сценарист
Адам
Маккей
- Сценарист
Майкл
Льюис
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- Продюсер
Кевин
Дж. Мессик
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- СОХудожница
Сьюзэн
Огу
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- НБКомпозитор
Николас
Брителл