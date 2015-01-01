Игра на понижение
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Игра на понижение

Игра на понижение (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, The Big Short
Драмы, Исторические124 мин18+

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О фильме

Гениальный финансист Майкл Бьюрри прогнозирует падение рынка ипотечных кредитов в Америке. Он застраховал большие суммы вложений клиентов компании, несмотря на то, что всем ипотечный сегмент представляется стабильным.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Исторические, Драмы
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на понижение»