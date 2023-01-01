Биография

Майкл Льюис — финансовый журналист и писатель. Родился в Новом Орлеане 15 октября 1960 года. Будущий автор окончил Колледж Исидоры Ньюман и Принстонский университет. Получил степень бакалавра истории искусств. Также обучался в Лондонской школе экономики. Работал трейдером в Salomon Brothers, однако позже сменил работу финансиста на писательское дело. Сегодня Майкл Льюис — постоянный автор таких изданий, как The New York Times Magazine, Bloomberg, Slate и Vanity Fair. В 2010 году выпустил книгу «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», которая легла в основу фильма Адама МакКея «Игра на понижение». Также по работам автора сняли кинокартины «Человек, который изменил все», «Переходя на личности», «Невидимая сторона».