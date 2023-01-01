Биография

Адам МакКей — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель премии «Оскар». Родился в Филадельфии 17 апреля 1968 года. Еще в школьные годы начал придумывать сценки. После получения среднего образования учился в Пенсильванском и Темпльском университетах, но степень бакалавра так и не получил. Писал сценарии для комедийных трупп, стал одним из организаторов импровизационной группы «Бригада честных граждан». В 1995 году на тексты комедианта обратили внимание продюсеры Saturday Night Live, а уже через год он стал главным сценаристом легендарного шоу. Сегодня фильмография Адама МакКея насчитывает более 90 проектов. Он снял такие фильмы, как «Власть», «Игра на понижение», «Копы в глубоком запасе», «Не смотрите наверх», «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди». Также спродюсировал сериалы «Наследники», «Прощай навсегда», «Мне очень жаль», «На дне».