Разборки в доме папаши (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Армандо Альварес обычный парень, не особо видавший жизнь. Да и как насладиться ею, когда он вынужден проводить все своё время на ранчо своего отца. Да все осложняется еще и тем, что он английского �не знает. И это просто катастрофа для человека, который не может покинуть родную Мексику, чтоб на некоторое время вдохнуть свежий воздух свободы. А тут еще их семейный бизнес не заладился на ранчо, возникли финансовые трудности, отцу срочно требуется немалая сумма денег. И в этот момент, словно спаситель, приезжает его брат Армандо Рауль со своей новой невестой. А у него все хорошо, он очень успешный, умеет вести свой бизнес, да и долг отца обещает погасить. Но…



Разборки в доме папаши смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.