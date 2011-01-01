Разборки в доме папаши (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Армандо Альварес обычный парень, не особо видавший жизнь. Да и как насладиться ею, когда он вынужден проводить все своё время на ранчо своего отца. Да все осложняется еще и тем, что он английского �не знает. И это просто катастрофа для человека, который не может покинуть родную Мексику, чтоб на некоторое время вдохнуть свежий воздух свободы. А тут еще их семейный бизнес не заладился на ранчо, возникли финансовые трудности, отцу срочно требуется немалая сумма денег. И в этот момент, словно спаситель, приезжает его брат Армандо Рауль со своей новой невестой. А у него все хорошо, он очень успешный, умеет вести свой бизнес, да и долг отца обещает погасить. Но…
Разборки в доме папаши смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Мэтт
Пидмонт
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актёр
Диего
Луна
- ПААктёр
Педро
Армендарис мл.
- Актриса
Дженезис
Родригес
- ЭРАктёр
Эфрен
Рамирес
- Актёр
Адриан
Мартинес
- МУАктёр
Мануэль
Уррего
- НОАктёр
Ник
Офферман
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- Продюсер
Кевин
Дж. Мессик
- Продюсер
Адам
Маккей
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- БРПродюсер
Билл
Ровзар
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- ТДХудожница
Трейс
Джиджи Филд
- МЛХудожница
Мэрилу
Лим
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау