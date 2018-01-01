Биография

Диего Луна — мексиканский актер, режиссер и продюсер. Лауреат премии Марчелло Мастрояни за съемки в фильме «И твою маму тоже». Номинирован на «Эмми», «Золотой глобус» и «Сатурн». Родился в Мехико 29 декабря 1979 года. Семья Диего тесно связана с кинематографом: отец работал художником-постановщиком, а мать — дизайнером по костюмам. С подачи отца мальчик рано начал посещать театральные подмостки и съемочные площадки, а на экранах впервые появился в три года. В семь он вышел на сцену театра, исполнив роль второго плана в спектакле. В 1989 году Диего Луна сыграл в рейтинговом детском телесериале «Карусель», что положило начало его профессиональной кинокарьере. Еще через три года юноша появился в популярной на территории Мексики картине «Мой дедушка и я». Следующий знаковый проект в творческой биографии Диего — телесериал «Самая большая премия», который привлек внимание широкой аудитории. Всемирную известность актер получил после работы над проектом «И твою маму тоже», где ему досталась одна из главных ролей. В 2002 году вышел оскароносный фильм «Фрида» с участием актера. Также он запомнился зрителям ролями в картинах «Харви Милк», «Дом моего отца», «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и «Нарко: Мексика».