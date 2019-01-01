Берлин, я люблю тебя
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Берлин, я люблю тебя

Берлин, я люблю тебя (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.22019, Berlin, I Love You
Драмы, Мелодрамы114 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Еще один фильм из серии киноальманахов, действие которых разворачивается в красивейших городах мира. Девять историй, произошедших в Берлине с совершенно разными людьми, объединены темой любви во всех ее проявлениях — от романтической и родительской до чувства единства в борьбе с обидчиком.

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Информация

Страна
Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Берлин, я люблю тебя»

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