Биография

Вероника Феррес — немецкая актриса и продюсер. Родилась в Золингене 10 июня 1965 года. Обучалась в Мюнхенском университете, где изучала немецкую литературу и драматургию. После обучения начала кинокарьеру с небольших ролей второго плана в фильмах и сериалах. Кинокарьера Вероники Феррес началась с многосерийного триллера «Место преступления», где она исполнила второстепенную роль. Всего в фильмографии актрисы более 130 работ. Широкую популярность приобрела благодаря драме «Маленькая леди», в которой сыграла одну из главных ролей. Также она снималась в таких известных картинах, как «Отверженные», «Комиссар Рекс», «Без семьи», «Путешествие Гектора в поисках счастья», «Бестселлер», также была исполнительным продюсером фильмов «Последний рейс», «Убийство в Йеллоустон-Сити», «Он тебя не отпустит».