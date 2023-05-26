Последний рейс (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Дорога к спасению или навстречу опасности? Острая драма с оскароносным актерским составом.
Дальнобойщица Салли нелегально перевозит посылки из США в Канаду, чтобы защитить брата, отбывающего срок в тюрьме. Они оба думали, что завязали с криминалом, но тюремные бандиты вновь требуют от Дэниса организовать перевозку. Салли приходится согласиться, но план срывается, когда женщина узнает, что за груз вынуждена везти. «Товаром» оказывается девочка Лейла, которую преступники намерены продать. Салли не готова участвовать в этом и хочет спасти девочку. Тем временем по следам банды и ее собственным уже идет ФБР.
Сможет ли дальнобойщица защитить себя и свой ценный «груз» и кто пострадает в этой погоне? В главных ролях Морган Фриман и Жюльет Бинош — фильм «Последний рейс» смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.
Рейтинг
- АГРежиссёр
Анна
Гуттормсгард
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- ХФАктриса
Хала
Финли
- КМАктёр
Камерон
Монахэн
- Актриса
Вероника
Феррес
- КСАктриса
Кристиана
Сидел
- Актёр
Морган
Фриман
- ДВАктриса
Дезри
Вуд
- ДМАктриса
Дайэнн
Макнэйр-Смит
- ДДАктёр
Джейлен
Д. Ишмонд
- АГСценарист
Анна
Гуттормсгард
- АГПродюсер
Анна
Гуттормсгард
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- НБАктриса дубляжа
Наталья
Бурмистрова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- ОШАктриса дубляжа
Олеся
Шабанова
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- ТТАктриса дубляжа
Татьяна
Тузова
- МГХудожница
Мэри
Гудсон