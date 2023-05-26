Последний рейс (фильм, 2022) смотреть онлайн

Дорога к спасению или навстречу опасности? Острая драма с оскароносным актерским составом.



Дальнобойщица Салли нелегально перевозит посылки из США в Канаду, чтобы защитить брата, отбывающего срок в тюрьме. Они оба думали, что завязали с криминалом, но тюремные бандиты вновь требуют от Дэниса организовать перевозку. Салли приходится согласиться, но план срывается, когда женщина узнает, что за груз вынуждена везти. «Товаром» оказывается девочка Лейла, которую преступники намерены продать. Салли не готова участвовать в этом и хочет спасти девочку. Тем временем по следам банды и ее собственным уже идет ФБР.



Сможет ли дальнобойщица защитить себя и свой ценный «груз» и кто пострадает в этой погоне? В главных ролях Морган Фриман и Жюльет Бинош — фильм «Последний рейс» смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.

