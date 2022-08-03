Он тебя не отпустит
Wink
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Он тебя не отпустит
7.82020, Every Breath You Take
Триллер, Драма101 мин18+

Он тебя не отпустит (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Филип — успешный психиатр, пробующий экспериментальные методы лечения. Когда одна из его пациенток совершает самоубийство, в его жизни появляется Джеймс — загадочный брат погибшей. И жена, и дочь Филипа очарованы таинственным незнакомцем, желающим узнать обстоятельства гибели своей сестры. Однако Филип начинает догадываться, что истинные мотивы Джеймса куда зловещее… Теперь Филипу необходимо спасти жену и дочь, попавших под чары соблазнительного психопата.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Он тебя не отпустит»