Он тебя не отпустит (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Филип — успешный психиатр, пробующий экспериментальные методы лечения. Когда одна из его пациенток совершает самоубийство, в его жизни появляется Джеймс — загадочный брат погибшей. И жена, и дочь Филипа очарованы таинственным незнакомцем, желающим узнать обстоятельства гибели своей сестры. Однако Филип начинает догадываться, что истинные мотивы Джеймса куда зловещее… Теперь Филипу необходимо спасти жену и дочь, попавших под чары соблазнительного психопата.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ВСРежиссёр
Вон
Стайн
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актриса
Вероника
Феррес
- ИААктриса
Индиа
Айсли
- ЭЭАктриса
Эмили
Элин Линд
- Актёр
Хиро
Канагава
- ВГАктёр
Винсент
Гэйл
- ЛКАктриса
Лилли
Круг
- ДБАктёр
Дэниэл
Бэйкон
- Продюсер
Кейси
Аффлек
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ОБХудожница
Одесса
Беннетт
- ЛДМонтажёр
Лора
Дженнингс