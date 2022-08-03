Филип — успешный психиатр, пробующий экспериментальные методы лечения. Когда одна из его пациенток совершает самоубийство, в его жизни появляется Джеймс — загадочный брат погибшей. И жена, и дочь Филипа очарованы таинственным незнакомцем, желающим узнать обстоятельства гибели своей сестры. Однако Филип начинает догадываться, что истинные мотивы Джеймса куда зловещее… Теперь Филипу необходимо спасти жену и дочь, попавших под чары соблазнительного психопата.

