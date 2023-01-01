Биография

Кейси Аффлек – популярный американский актер – родился в августе 1975 года в штате Массачусетс. Помимо актерской деятельности, выступает в качестве сценариста, режиссера и продюсера кинофильмов. Имеет в активе несколько престижных наград, в том числе – 2 премии «Оскар». Кейси – младший брат известного актера Бена Аффлека. Любовь к актерскому мастерству братьям привила их мама, вместе с которой они посещали театр, общались с творческими людьми. В школе юноша играл в самодеятельных спектаклях и учился на актерских курсах. В 18 лет младший Аффлек отправился покорять Голливуд. Начало карьеры было неудачным. Он забросил съемки и пытался получить высшее образование в университетах Вашингтона и Нью-Йорка. Но желание сниматься в кино перебороло. В личной жизни голливудского красавца было не все гладко. Со своей избранницей – актрисой Саммер Феникс – актер познакомился на съемочной площадке. Супруга родила ему двух сыновей, но через 10 лет брака пара развелась. Новая пассия Кейси – актриса Флориана Лима. Кейси снимался в массовых сценах, небольших эпизодах и рекламных роликах еще будучи ребенком. В 1995 году вышел первый фильм Кейси Аффлека «Умереть во имя». Далее были самые разнообразные роли: от удачных до провальных. Хорошим толчком для успешной карьеры послужила роль Верджила Маллоя в серии фильмов про авантюриста Оушена и его друзей. В 2010 году состоялся дебют Аффлека в качестве режиссера. В 2017 году в прокат вышла картина «Манчестер у моря», за роль в которой Кейси получил сразу 5 наград. Этот год стал самым удачным в карьере Аффлека. Он был признан лучшим актером года и появился на обложке популярного журнала «W Magazine».