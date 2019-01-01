Свет моей жизни (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.62019, Light of My Life
Драмы, Фантастика114 мин18+
Сюжет
В результате неизвестного вируса женское население планеты смертельно заболевает. Погибает и жена Калеба, подарившая ему чудесную малышку Рэг, у которой оказывается иммунитет к болезни. Чтобы обезопасить девочку от посягательств мужчин, отец и дочь кочуют и маскируют Рэг под мальчика.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Кейси
Аффлек
- Актёр
Кейси
Аффлек
- АПАктриса
Анна
Пнёвски
- ТБАктёр
Том
Бауэр
- Актриса
Элизабет
Мосс
- ХМАктёр
Хротгар
Мэтьюз
- ТУАктёр
Тимоти
Уэббер
- МСАктёр
Монк
Серрелл Фрид
- ДДАктёр
Джесси
Джеймс Пирс
- ТКАктёр
Томми
Кларк
- ЛКАктёр
Ллойд
Каннингэм
- Сценарист
Кейси
Аффлек
- МТХудожница
Малгожата
Тужаньская
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт