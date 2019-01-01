Свет моей жизни
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Свет моей жизни

Свет моей жизни (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.62019, Light of My Life
Драмы, Фантастика114 мин18+

Сюжет

В результате неизвестного вируса женское население планеты смертельно заболевает. Погибает и жена Калеба, подарившая ему чудесную малышку Рэг, у которой оказывается иммунитет к болезни. Чтобы обезопасить девочку от посягательств мужчин, отец и дочь кочуют и маскируют Рэг под мальчика.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb