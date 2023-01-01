Биография

Элизабет Синглтон Мосс — американская актриса, продюсер, режиссер. Обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус». Родилась в Лос-Анджелесе 24 июля 1982 года. Изначально Мосс мечтала стать профессиональным танцором. В подростковом возрасте она поехала в Нью-Йорк, чтобы поступать в Школу американского балета. Во время учебы она начала получать предложения о съемках, и чтобы совместить карьеру и образование, девушка была вынуждена продолжить обучение на дому. Элизабет начала сниматься в кино в начале 90-х годов. Свою первую роль получила в сериале «Только любовь», озвучивала многосерийные мультфильмы «Симпсоны», «Бэтмен», «Озорные анимашки» и другие. Впервые получила признание после съемок в политическом сериале «Западное крыло». Более широкую известность Элизабет дала роль Пэгги Олсон в драме «Безумцы». Мосс выиграла премию «Золотой глобус» за роль детектива Робина Гриффина в мини-сериале BBC «Вершина озера» 2013 года, а также получила две премии «Эмми» за продюсирование и исполнение роли Джун Осборн в сериале-антиутопии «Рассказ служанки». Также известна по байопику «Ширли», остросоциальному хоррору «Человек-невидимка» и фильму-аллегории «Мы». Элизабет Мосс замужем, практикует саентологию и считает себя феминисткой.