Реальный Рокки (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.42016, The Bleeder
Драма92 мин18+
О фильме

История Чака Уэпнера — человека, по образу которого был создан персонаж Рокки Бальбоа. Уэпнер был обычным отцом семейства и продавцом ликeра со скромными успехами в профессиональном боксе. Всe изменилось в 1975 году, после его встречи на ринге с абсолютным чемпионом мира в тяжeлом весе — Мохаммедом Али.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Реальный Рокки»