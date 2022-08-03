Реальный Рокки (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.42016, The Bleeder
Драма92 мин18+
История Чака Уэпнера — человека, по образу которого был создан персонаж Рокки Бальбоа. Уэпнер был обычным отцом семейства и продавцом ликeра со скромными успехами в профессиональном боксе. Всe изменилось в 1975 году, после его встречи на ринге с абсолютным чемпионом мира в тяжeлом весе — Мохаммедом Али.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФФРежиссёр
Филипп
Фалардо
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Элизабет
Мосс
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Наоми
Уоттс
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- ПХАктёр
Пуч
Холл
- МСАктёр
Морган
Спектор
- ДДАктёр
Джейсон
Джонс
- УХАктёр
Уильям
Хилл
- ДФСценарист
Джефф
Фойерцайг
- ДШСценарист
Джерри
Шталь
- Сценарист
Майкл
Кристофер
- Сценарист
Лив
Шрайбер
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- КХПродюсер
Карл
Хампе
- Продюсер
Лив
Шрайбер
- НБОператор
Николя
Больдюк