Реальный Рокки (фильм, 2016) смотреть онлайн

История Чака Уэпнера — человека, по образу которого был создан персонаж Рокки Бальбоа. Уэпнер был обычным отцом семейства и продавцом ликeра со скромными успехами в профессиональном боксе. Всe изменилось в 1975 году, после его встречи на ринге с абсолютным чемпионом мира в тяжeлом весе — Мохаммедом Али.

