Реальный Рокки
Актёры и съёмочная группа фильма «Реальный Рокки»

Режиссёры

Филипп Фалардо

Philippe Falardeau
Режиссёр

Актёры

Лив Шрайбер

Liev Schreiber
АктёрChuck Wepner
Элизабет Мосс

Elisabeth Moss
АктрисаPhyliss Wepner
Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрAl Braverman
Наоми Уоттс

Naomi Watts
АктрисаLinda
Джим Гэффиган

Jim Gaffigan
АктёрJohn
Майкл Рапапорт

Michael Rapaport
АктёрDon Wepner
Пуч Холл

Pooch Hall
АктёрMuhammad Ali
Морган Спектор

Morgan Spector
АктёрSylvester Stallone
Джейсон Джонс

Jason Jones
АктёрArty
Уильям Хилл

William Hill
АктёрPaddy

Сценаристы

Джефф Фойерцайг

Jeff Feuerzeig
Сценарист
Джерри Шталь

Jerry Stahl
Сценарист
Майкл Кристофер

Michael Cristofer
Сценарист
Лив Шрайбер

Liev Schreiber
Сценарист

Продюсеры

Криста Кэмпбелл

Christa Campbell
Продюсер
Лати Гробман

Lati Grobman
Продюсер
Карл Хампе

Carl Hampe
Продюсер
Лив Шрайбер

Liev Schreiber
Продюсер

Операторы

Николя Больдюк

Nicolas Bolduc
Оператор