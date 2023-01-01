Биография

Майкл Рапапорт – актер американского кино, известный комик, режиссер. Родился в Америке, в городе Нью-Йорке в 1970 году, 20 марта. Актер играет в полнометражных картинах и популярных сериалах, озвучивает персонажей компьютерных игр. Свое призвание Майкл Рапапорт осознал еще в детстве, тогда он был поклонником Роберта де Ниро и мечтал стать актером. После того как будущий артист был исключен из высшей школы, он уехал в Лос-Анджелес, где началась его карьера стенд-ап комика. Далее последовала работа на телевидении и участие в юмористических шоу. Актер женат, воспитывает двоих сыновей. Первые эпизодические роли Майкл Рапапорт получил в сериалах «Чайна-Бич» и «Мерфи Браун». Затем последовали длительные проекты «Полиция Нью-Йорка», «Скорая помощь» и работа в сериале «Друзья». Майкл Рапапорт роли в первых полнометражных фильмах получил в 1992-93 годах. Тогда он был приглашен для работы в картинах «Зеброголовый», «Возврата нет», «Бесплатные деньги» и «Настоящая любовь». Большая часть работ – роли второго плана. Параллельно с работой в кино артист озвучивает компьютерные игры. Первая озвучка была в игре «Don’t Quit Your Day Job». Затем последовала работа над серией игр «Saints Row».