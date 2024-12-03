Блестка и спасенное Рождество (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Юная эльфийка и ее верная собака ищут волшебного оленя, от которого зависит, получат ли дети подарки. Анимационная сказка «Блестка и спасенное Рождество» — мультфильм для всей семьи о дружбе и волшебстве.



Однажды перед самым Рождеством на фабрике игрушек Санты Клауса случается чрезвычайное происшествие: производство падает, поэтому часть детей может остаться без подарков на праздник. В это время Марципан, дочка эльфов, работающих на фабрике, видит странный сияющий предмет. Вместе с собакой Лулой она отправляется за ним в погоню, уверенная, что это легендарный олень по имени Блестка. Чтобы сохранить дух праздника, Марципан должна верить в чудо всем сердцем, ведь только тогда Блестка придет на помощь.



Присоединиться к ее невероятному путешествию позволит мультфильм «Блестка и спасенное Рождество» 2023 года, смотреть который онлайн можно на Wink.

