Блестка и спасенное Рождество (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Блестка и спасенное Рождество
8.72023, Блестка и спасенное Рождество
Мультфильм, Фэнтези74 мин6+
Юная эльфийка и ее верная собака ищут легендарного волшебного оленя, который может спасти праздник

О фильме

Юная эльфийка и ее верная собака ищут волшебного оленя, от которого зависит, получат ли дети подарки. Анимационная сказка «Блестка и спасенное Рождество» — мультфильм для всей семьи о дружбе и волшебстве.

Однажды перед самым Рождеством на фабрике игрушек Санты Клауса случается чрезвычайное происшествие: производство падает, поэтому часть детей может остаться без подарков на праздник. В это время Марципан, дочка эльфов, работающих на фабрике, видит странный сияющий предмет. Вместе с собакой Лулой она отправляется за ним в погоню, уверенная, что это легендарный олень по имени Блестка. Чтобы сохранить дух праздника, Марципан должна верить в чудо всем сердцем, ведь только тогда Блестка придет на помощь.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

5.1 IMDb