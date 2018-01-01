Актёры и съёмочная группа фильма «Блестка и спасенное Рождество»

WinkДетямБлестка и спасенное РождествоАктёры и съёмочная группа фильма «Блестка и спасенное Рождество»
Актёры
АктёрCrumble Starsnaps
Фредди Принц мл.Freddie Prinze Jr.
АктёрSanta
Чеви ЧейзChevy Chase
АктёрGrizz
Майкл РапапортMichael Rapaport
АктёрSnow Owl
Реджинальд ВелДжонсонReginald VelJohnson
АктёрDonner
Билли Рэй СайрусBilly Ray Cyrus
АктрисаSage Evergreen
Дайонн УорвикDionne Warwick
АктёрComet / Older Elfling
Честер РашингChester Rushing
АктрисаMarzipan
Тринити БлиссTrinity Jo-Li Bliss
АктёрEdgar the Elf
Тим Джонсон мл.Tim Johnson Jr.
АктрисаGlisten
Леона ЛьюисLeona Lewis
АктёрBlitzen / Dasher / Lead Wolf
Джим КонройJim Conroy
АктёрElf Calendar
Эрик ПассоджаErik Passoja
АктрисаFrankie