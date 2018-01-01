Wink
Детям
Блестка и спасенное Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Блестка и спасенное Рождество»

Актёры и съёмочная группа фильма «Блестка и спасенное Рождество»

Актёры

Фредди Принц мл.

Фредди Принц мл.

Freddie Prinze Jr.
АктёрCrumble Starsnaps
Чеви Чейз

Чеви Чейз

Chevy Chase
АктёрSanta
Майкл Рапапорт

Майкл Рапапорт

Michael Rapaport
АктёрGrizz
Реджинальд ВелДжонсон

Реджинальд ВелДжонсон

Reginald VelJohnson
АктёрSnow Owl
Билли Рэй Сайрус

Билли Рэй Сайрус

Billy Ray Cyrus
АктёрDonner
Дайонн Уорвик

Дайонн Уорвик

Dionne Warwick
АктрисаSage Evergreen
Честер Рашинг

Честер Рашинг

Chester Rushing
АктёрComet / Older Elfling
Тринити Блисс

Тринити Блисс

Trinity Jo-Li Bliss
АктрисаMarzipan
Тим Джонсон мл.

Тим Джонсон мл.

Tim Johnson Jr.
АктёрEdgar the Elf
Леона Льюис

Леона Льюис

Leona Lewis
АктрисаGlisten
Джим Конрой

Джим Конрой

Jim Conroy
АктёрBlitzen / Dasher / Lead Wolf
Эрик Пассоджа

Эрик Пассоджа

Erik Passoja
АктёрElf Calendar
Фрэнки Макнеллис

Фрэнки Макнеллис

Frankie McNellis
АктрисаFrankie

Сценаристы

Темпл Мэтьюз

Темпл Мэтьюз

Temple Mathews
Сценарист