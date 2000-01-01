Счастливые номера (фильм, 2000) смотреть онлайн
Сюжет
Широко известный в узких кругах предсказатель погоды Расс Ричардс оказался на краю финансовой пропасти: он занял крупную сумму денег, чтобы открыть фирму по продаже снегомобилей, а зима выдалась необычайно теплой.
Чтобы спасти положение, его приятель, владелец стрипклуба Гиг, предложил провернуть махинацию со страховкой, в результате чего Расс задолжал еще 10 тысяч долларов одному «очень крутому парню». Рассу отчаянно нужны деньги… и как можно быстрее.
Гиг советует ему привлечь к делу Кристал, «девушку из лотерии», достающую шары из барабана. Поначалу все идет как надо, но из-за неуемной жадности Кристал Расс оказывается гораздо ближе к тюремной камере, чем к богатству…
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Нора
Эфрон
- Актёр
Джон
Траволта
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Тим
Рот
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- Актёр
Дэрил
Митчелл
- Актёр
Билл
Пуллман
- Актёр
Ричард
Шифф
- Актёр
Майкл
Мур
- Актёр
Сэм
МакМюррей
- АРСценарист
Адам
Резник
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- Продюсер
Нора
Эфрон
- Продюсер
Джонатан
Д. Крэйн
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лазар
- ТФХудожник
Томас
Фиктер
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- БММонтажёр
Бэрри
Малкин
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон