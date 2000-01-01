Счастливые номера (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Широко известный в узких кругах предсказатель погоды Расс Ричардс оказался на краю финансовой пропасти: он занял крупную сумму денег, чтобы открыть фирму по продаже снегомобилей, а зима выдалась необычайно теплой.



Чтобы спасти положение, его приятель, владелец стрипклуба Гиг, предложил провернуть махинацию со страховкой, в результате чего Расс задолжал еще 10 тысяч долларов одному «очень крутому парню». Рассу отчаянно нужны деньги… и как можно быстрее.



Гиг советует ему привлечь к делу Кристал, «девушку из лотерии», достающую шары из барабана. Поначалу все идет как надо, но из-за неуемной жадности Кристал Расс оказывается гораздо ближе к тюремной камере, чем к богатству…



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