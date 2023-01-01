Биография

Дэрил Митчелл – актер и продюсер из США. Большинство кинопроектов – полнометражные комедии и мелодрамы. Родился в 1965 году в Нью-Йорке (Бронкс). Мать работала секретаршей, отец – водителем автобуса. В 1980-х входил в состав музыкальной хип-хоп группы Groove B. Chill. В 2001 году попал в аварию на мотоцикле, в результате чего у актера парализовало ноги. Также у Митчелла практически полностью поврежден позвоночник. Однако несмотря на серьезные травмы, актер продолжил карьеру в области кинематографа. Часто сотрудничает с актером и режиссером Мартином Лоуренсом. Дружит с актерами Крисом Такером и Дензелом Вашингтоном. Более десяти ролей Дэрила Митчелла – игра самого себя. Как актер добился успехов после съемок в фильме «Домашняя вечеринка» 1989 года. Это был один из его первых проектов. После снимался в таких кинокартинах как «Принц из Беверли-Хиллз», «Закон и порядок» и «Бумеранг». Однако наиболее успешные фильмы Дэрила Митчелла – «Не пойман – не вор», «10 причин моей ненависти» и «В поисках галактики». Также снимался во многих известных телесериалах. В их числе такие проекты как «Отчаянные домохозяйки» и «С значит Семья». В качестве продюсера работал над сериалом «Братья» 2009 года.