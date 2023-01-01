Биография

Лиза Кудроу — актриса, телеведущая, продюсер, сценарист. Прославилась благодаря роли Фиби в рейтинговом американском сериале «Друзья». Будущая актриса родилась в еврейской семье. Ее мать работала туристическим агентом, а отец — невропатологом. Маленькая Лиза занималась плаванием, изучала французский язык. Отношения с одноклассниками не складывались, так как подростки знали о происхождении девочки. В 16 лет родители разрешили будущей кинозвезде сделать пластическую операцию. Она изменила форму носа и перешла в новую школу. Для получения высшего образования выбрала колледж Вассара, который закончила в степени бакалавра в области биологии. Затем она переехала в Бруклин к своему отцу. Здесь девушка встретилась с комиком Джоном Ловицем, который посоветовал ей стать актрисой. Последовав совету, она прошла кастинг в Театр импровизации, окончила курсы при театре. Первые сценические роли Лиза Кудроу сыграла в труппе этого театра. В кино Лиза впервые снялась в 1992 году в сериале «Без ума от тебя», где исполнила роль официантки. В 1994 году она получила приглашение сыграть сестру-близнеца Урсулы в популярном американском ситкоме «Друзья». Благодаря этому сериалу Лиза Кудроу 6 раз номинировалась на премию «Эмми», а в 1998 году получила долгожданную награду. Еще одна известная работа актрисы — роль в картине «Роми и Мишель на встрече выпускников». Кинокритики высоко оценили способности актрисы в фильме «Противоположность секса». В сериале «Возвращение» она выступила в роли актрисы, исполнительного продюсера и соавтора.