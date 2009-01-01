Любовь и прочие обстоятельства (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой адвокат, умница и красавица Эмили Гринлиф не знала, что роман с женатым красавцем Джеком Вулфом приведет к таким результатам… Теперь ее собственная семейная жизнь полна проблем. Эмили скрывает роковую тайну, разрываясь между прошлым и заботой о пасынке, мальчике самостоятельном, с н�епростым характером. Именно общение с ним заставляет ее начать жить заново...



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