Биография

Дон Рус – режиссер, сценарист и продюсер телесериалов и полнометражных фильмов. Творит в жанрах драмы, комедии и мелодрамы. Обладатель премии Independent Spirit Award, известен умением создавать сильные и независимые женские персонажи. Родился в Нью-Йорке 14 апреля 1955 года. Учился в престижном университете Нотр-Дам и состоял в старейшем и уважаемом студенческом клубе Phi Beta Kappa. После выпуска Дон Рус переехал в Лос-Анджелес, так как мечтал стать сценаристом телесериалов. Подрабатывал редактированием текстов, пока знакомый литературный агент не познакомил Руса с драматургом Марком Кроули. Так Рус в 1984 году присоединился к команде сценаристов сериала «Супруги Харт». Первый успех в полнометражном кино пришел после драмы «Поле любви», ее номинировали на «Оскар» в 1992 году. Широкую известность приобрел после сценария «Одинокая белая женщина». Не менее известные фильмы Дона Руса: «Противоположность секса» (1997), «Правила секса – 2: хэппи-энд» (2005) и «Это мы» (2016). Награду Independent Spirit Award присудили Русу в номинации «Лучший фильм» за «Противоположность сексу». С начала своей карьеры и до 2020 года Рус режиссировал только постановки, сценарий к которым написал сам или в соавторстве.