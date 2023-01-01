Биография

Сэм МакМюррей – актер американского кино и телевидения, родился 15 апреля 1952 г. (г. Нью-Йорк, США). Также известен благодаря своему участию во многих театральных постановках. Он родился в семье профессиональных актеров, поэтому выбор профессии был для него предопределен. После окончания школы будущий актер поступил в колледж, где был активным участником студенческих театральных постановок. Свои первые роли Сэм МакМюррей получил практически сразу же после окончания учебы. Это были небольшие, но заметные работы в телесериалах и шоу. За всю свою карьеру актер успел поучаствовать более чем в 100 проектах, и продолжает сниматься до сих пор. Помимо основной деятельности, также занимается продюсированием начинающих деятелей киноискусства. Среди самых известных фильмов Сэма МакМюррея особого внимания удостоились «Воспитание Аризоны», «Маленький Вегас», «Счастливые номера», «Америкосы», «Клаус» и т. д. Основную популярность актер заработал благодаря участию в т/с «Друзья», «Женаты с детьми», «Элементарно», «В тайне от родителей», «Гетто», «Во все тяжкие», «Лига справедливости: Без границ», «Отчаянные домохозяйки» и некоторых других.