Убийственные красотки
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Убийственные красотки

Убийственные красотки (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

7.01999, Drop Dead Gorgeous
Триллер, Мелодрама93 мин18+

О фильме

В провинциальном городке Маунт-Роуз идет самая настоящая война не на жизнь, а на смерть. Две юные претендентки Бекки и Эмбер соперничают за звание местной королевы красоты. В сражении участвуют также их не в меру заботливые мамаши Глэдис и Аннетт, друзья, подруги, соседи и даже домашние животные. В ход идут любые средства, потому что в городке Маунт-Роуз главное — не талант и красота. Главное — стать «номером один».

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb