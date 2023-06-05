Убийственные красотки (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

В провинциальном городке Маунт-Роуз идет самая настоящая война не на жизнь, а на смерть. Две юные претендентки Бекки и Эмбер соперничают за звание местной королевы красоты. В сражении участвуют также их не в меру заботливые мамаши Глэдис и Аннетт, друзья, подруги, соседи и даже домашние животные. В ход идут любые средства, потому что в городке Маунт-Роуз главное — не талант и красота. Главное — стать «номером один».

