Убийственные красотки (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
7.01999, Drop Dead Gorgeous
Триллер, Мелодрама93 мин18+
О фильме
В провинциальном городке Маунт-Роуз идет самая настоящая война не на жизнь, а на смерть. Две юные претендентки Бекки и Эмбер соперничают за звание местной королевы красоты. В сражении участвуют также их не в меру заботливые мамаши Глэдис и Аннетт, друзья, подруги, соседи и даже домашние животные. В ход идут любые средства, потому что в городке Маунт-Роуз главное — не талант и красота. Главное — стать «номером один».
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Джэнн
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актриса
Эллен
Баркин
- Актриса
Эллисон
Дженни
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- Актриса
Кёрсти
Элли
- Актёр
Сэм
МакМюррей
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- Актриса
Бриттани
Мерфи
- Актриса
Эми
Адамс
- ЛААктриса
Лори
А. Синклер
- ЛУСценарист
Лона
Уильямс
- Продюсер
Гэвин
Полон
- ДЛПродюсер
Донна
Лэнгли
- ММХудожница
Мими
Мельгор
- МСОператор
Майкл
Спиллер
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо